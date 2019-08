Maltempo: violento temporale su Roma, strada allagata a Ciampino e rallentamenti sulla A24

- Un violento temporale si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio. A causa delle forti piogge, comunica il profilo Twitter di Luce Verde, si invita a prestare la massima attenzione sul tratto urbano della A24, tra Grande raccordo anulare e la tangenziale est. Segnalati rallentamenti a causa del manto stradale bagnato anche sul Gra, fra la Cassia e Casal del Marmo, e sulla via Appia V tra Frattocchie e Via dei Laghi in direzione Roma. Disagi anche a Ciampino dove si invita a prestare massima attenzione nel sottopasso di via Appia-via dei Laghi per un allagamento.(Rer)