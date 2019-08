Governo: Morassut (Pd), cambiare programma e nomi, non basta un pit stop

- Per Roberto Morassut, componente della segreteria del Pd, "per fare un nuovo governo serve una svolta nel programma e nei nomi e non un semplice pit stop". Morassut, ha parlato arrivando al Nazareno dove si riuniscono i sei tavoli che il Partito democratico ha formato per definire il programma per un "governo di svolta". (Rin)