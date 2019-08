Milano: rapine e spaccio nelle periferie abbandonate da sindaco Sala

- L'aggressione al turista bulgaro a Lampugnano è l'ennesimo episodio di un'estate piena di tristi episodi avvenuti, maggiormente, nelle periferie abbandonate da sempre dal Sindaco Sala". Lo afferma l'assessore Regionale con deleghe alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commentando la rapina avvenuta la notte scorsa al terminal dei bus. "Ormai tutta Milano, specialmente nelle ore serali e notturne, è in mano a balordi e sbandati, soprattutto stranieri - rileva l'esponente di Fratelli d'Italia - e non mancano frequenti furti, come avvenuto anche ieri in Corso Vercelli e Vittorio Emanuele. Inoltre, quotidianamente, si verificano numerose risse specialmente quelle etniche. Chi violenta, chi spaccia, chi rapina, chi truffa e chi pensa di poter risolvere questioni in sospeso a colpi di cacciavite con scontri da far west nel bel mezzo della strada". "La situazione nella nostra città – conclude De Corato –, in tutte le zone, è davvero allarmante e mi meraviglio di come, a Palazzo Marino, ci sia un silenzio assordante. Dove sono finiti i controlli agostani, promessi da Sala e Scavuzzo, da parte della Polizia Locale".(Com)