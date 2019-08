Ostia: Bordoni (FI), su spiagge del litorale fallimento 5 stelle

- “Ostia, il mare di Roma, X° Municipio e meta turistica, appare in tutta la sua incuria. Un degrado evidente per la mancanza di pulizia nelle spiagge gestite dal Comune e diventante, in molti punti, piccole discariche a cielo aperto”. Lo afferma in una Nota Davide Bordoni, consigliere comunale di Forza Italia e coordinatore romano del partito. “La stagione balneare - sottolinea - sta per chiudersi e nel peggiore dei modi: i bagnanti devono attraversare un campo minato di chiodi, schegge, materiali di risulta e pedane spezzate per arrivare nelle spiagge libere dove manca ogni servizio di assistenza ai bagnanti. Roma non valorizza il suo mare: nessuna iniziativa da parte dell'Amministrazione Capitolina. La Raggi dimentica e abbandona le spiagge, soprattutto quelle pubbliche, utilizzate dalle famiglie”. Secondo il consigliere comunale “è una vergogna: siamo pronti a predisporre una serie di esposti al Sindaco e al Municipio per monitorare e verificare le gravi inadempienze per la sicurezza e la salute dei cittadini". (Com)