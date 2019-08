G7: Johnson, Regno Unito fuori da Ue dal 31 ottobre in qualsiasi circostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sarà fuori dall’Unione europea a partire dal 31 ottobre, in qualsiasi circostanza. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, durante il suo incontro di oggi con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, a margine del vertice del G7 attualmente in corso a Biarritz, in Francia. “Il primo ministro ha ribadito di essere assolutamente disposto ad avviare un dialogo costruttivo con i paesi europei per il raggiungimento di un accordo riguardo la Brexit”, ha dichiarato un funzionario al seguito del premier, aggiungendo però che durante l’incontro è stato affermato chiaramente che “il risultato del referendum va rispettato”. (Res)