Governo: da renziani Pd "totale sostegno a Zingaretti sia con sì che con no a Conte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti qualificate renziane, dopo quanto emerso sulla telefonata di oggi tra Zingaretti e Di Maio, affermano "totale sostegno al segretario Zingaretti, sia che dica sì a Conte, sia che dica no". Le stesse fonti sottolineano il "compiacimento" per avere "dato l'assist che ha messo in difficoltà Salvini" ed evitato la corsa al voto. Adesso, concludono, "il gol lo segna Zingaretti e da noi ha totale sostegno". (Rin)