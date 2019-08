Roma: Ama, prosegue operazione scuole pulite. Già effettuati interventi all'esterno di 400 istituti

- Pulizie straordinarie nelle scuole in vista dell’inizio dell’anno e del ritorno degli alunni sui banchi. Ama, d'intesa e in coordinamento con Roma Capitale, è infatti impegnata nell'operazione scuole pulite, che ha preso il via lo scorso lunedì 19 agosto e andrà avanti almeno fino a sabato 7 settembre. Nella prima settimana di attività, da 19 al 24 agosto, sono stati già effettuati interventi mirati per il decoro nelle aree esterne di circa 400 plessi scolastici. Lo rende noto un comunicato del Campidoglio. L'operazione prevede interventi di diserbo, pulizia e spazzamento di strade e marciapiedi delle aree antistanti e perimetrali di circa 1.000 plessi scolastici capitolini: elementari, medie inferiori e superiori, istituti comunali dell'infanzia di tutti e 15 i municipi. Le attività sono realizzate tenendo conto del calendario di inizio delle lezioni, dando priorità agli asili nido.L'operazione scuole pulite vede quotidianamente al lavoro squadre dedicate, composte da 2-3 operatori, in servizio con l'ausilio di 1 mezzo a vasca per la raccolta dei rifiuti, oltre a 1 spazzatrice in caso di necessità, e di attrezzatura idonea come decespugliatori e soffianti, per il diserbo di marciapiedi. Gli interventi si aggiungono ai consueti servizi di pulizia e spazzamento svolti giornalmente dall'azienda. (Com)