Governo: cominciati al Nazareno i sei tavoli Pd per definire programma

- Sono iniziati i lavori dei sei tavoli organizzati al Nazareno dal Pd per definire i punti programmatici da presentare nella mediazione in corso con il M5s, per verificare se ci siano le basi di una piattaforma comune per un governo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle. Sono presenti i membri della segreteria e i capigruppo di Camera e Senato. Lo comunica una nota dell’Ufficio stampa del Pd. (Rin)