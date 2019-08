Governo: Cerno (Pd), su Conte non c'è veto alla persona, serve verifica su discontinuità

- Il senatore PD, Tommaso Cerno, afferma in una nota: "Non mi pare che il no a Conte bis sia un veto alla persona, piuttosto servono garanzie sulla discontinuità con il governo gialloverde. Il programma condiviso e le finalità culturali e politiche del governo sono il tema. Altrimenti Conte bis avrebbe un significato un po' oscuro. Alla luce di questo valuteremo la migliore guida per il governo", conclude Cerno. (Com)