Rai: Anzaldi (Pd), da tre giorni Tg2 trasmette stesso video di Salvini

- "Per il terzo giorno consecutivo il Tg2 trasmette la stessa dichiarazione propagandistica di Salvini, dice il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "Un video fotocopia tratto dalla sua pagina Facebook di venerdì: questo sarebbe giornalismo? Per il Tg2 è talmente irrinunciabile mettere sonori di Salvini, peraltro dal suo ufficio al Viminale pur essendo un ministro dimissionario, da ricorrere a un video palesemente datato? Tra l'altro - aggiunge Anzaldi -si tratta di un video autoprodotto dal ministro, senza domande e senza notizie, senza giornalisti: semplice propaganda contro gli avversari politici. Se nessuno della Lega - conclude Anzaldi - decide di rilasciare dichiarazioni video, compreso Salvini, non si capisce perché al Tg2 debbano comunque trovare il modo di far parlare in video il leader del partito. Non a caso al Tg2, Salvini è il leader che parla di più, con tempi doppi e tripli rispetto a tutti gli altri".(Com)