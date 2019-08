Migranti: don Ciotti ringrazia Ong Mediterranea per partenza nave Mare Jonio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie ai membri della 'Mare Jonio' per il loro ritorno in mare", scrive in un messaggio don Luigi Ciotti. "Un gesto che afferma una verità oggi troppo spesso dimenticata o calpestata: le leggi devono garantire la giustizia, non il potere. E la giustizia comincia dalla tutela delle persone più deboli, a maggior ragione se vittime. I migranti - scrive don Ciotti - rischiano la vita per disperazione, una disperazione su cui l'Occidente deve interrogarsi, essendone in gran parte responsabile". Il messaggio è stato pubblicato sulla pagina Facebook della Ong, Mediterranea saving humans, in occasione della partenza della nuova missione di nave Mare Jonio. "Chi lo fa senza sconti – come gli amici della Mare Jonio – e non resta indifferente a quelle grida di soccorso, a quelle vite sballottate dalle onde, rappresenta la parte migliore del nostro paese e di un'Europa fedele alla sua tradizione umanistica, antica culla di civiltà e di progresso", conclude don Luigi Ciotti..(Rin)