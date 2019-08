Siria: Iran, raid israeliano non ha colpito nostri obiettivi a Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Consiglio per il discernimento iraniano, Mohsen Rezaei, ha negato che i bombardamenti israeliani avvenuti ieri sera a sud di Damasco abbiano colpito obiettivi dei Guardiani della rivoluzione iraniana. In una dichiarazione rilasciata all’agenzia iraniana “Ilna” a margine di un vento nella provincia di Qazvin, Rezaei ha dichiarato: “Le misure che Israele e gli Stati Uniti stanno attuando congiuntamente in Siria e Iraq sono contrarie al diritto internazionale. E Siria e Iraq risponderanno presto”. Rezaie ha respinto con forza la dichiarazione rilasciata ieri sera dalle Forze di difesa israeliane secondo cui nei due raid siano stati colpiti centri di comando e obiettivi legati ai Guardiani della rivoluzione iraniana. "Israele e gli Stati Uniti non hanno il potere di attaccare i centri iraniani. Nessuno dei nostri centri di consulenza è stato danneggiato", ha dichiarato Rezaei. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani almeno due combattenti del movimento sciita libanese Hezbollah e un iraniano sono rimasti uccisi nel raid. (segue) (Res)