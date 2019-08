Governo: Marin (FI), partiti come in un suk, orgoglioso Forza Italia non partecipi a mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comportamento dei partiti in questa difficile crisi di governo è sotto gli occhi di tutti", dice Marco Marin, deputato di Forza Italia. "Il Pd sta trattando la nascita del governo con il M5s partendo dalle poltrone dopo che per anni si sono ricoperti delle peggiori contumelie. Il M5s usa e minaccia la tattica dei due forni tenendo aperta la porta sia al Pd che alla Lega con l'unico obiettivo di rimanere incollato alle poltrone ministeriali: chi ci sta ci sta indipendentemente dalle cose da realizzare per il nostro Paese. La Lega - continua Marin - dopo aver chiesto il voto, non chiude a un nuovo governo con il M5s come se non avesse aperto essa stessa la crisi dopo mesi di litigi e insulti tra di loro. Altro che Parlamento. Sembra di essere in un suk. E tutto questo si consuma purtroppo sulla pelle degli italiani. Sono orgoglioso che Forza Italia non partecipi a questo mercato - aggiunge Marin - Forza Italia ha infatti espresso una posizione chiara e univoca per una alleanza di governo di centrodestra basata su programmi e valori concreti. Perché dopo i fallimenti degli ultimi governi c'è bisogno di serietà, competenza e preparazione. Di sicuro gli italiani non hanno bisogno sono di mercanti da suk", conclude Marin.(Com)