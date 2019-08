Canada-Usa: previsto oggi colloquio tra Trudeau e Trump a margine G7

- Il premier canadese Justin Trudeau avrà oggi un incontro bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine del vertice G7 in corso a Biarritz, sulla costa occidentale della Francia. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa canadese “The Canadian Press”, i due leader affronteranno durante il colloquio la situazione economica e commerciale bilaterale e internazionale alla luce delle crescenti preoccupazioni per una possibile recessione globale. Per la stampa canadese, Trudeau discuterà con Trump in merito alle relazioni bilaterali con Washington. Funzionari canadesi hanno sottolineato l'impegno condiviso dei due leader nel nuovo accordo commerciale nordamericano come punto di discussione chiave. Tale argomento offrirà a Trudeau l'opportunità di creare un terreno comune discussione con il presidente Usa. I leader del G7 hanno iniziato i loro incontri al vertice questa mattina con una sessione di lavoro incentrata sull'economia e le questioni di sicurezza internazionali. Secondo quanto riferisce “The Canadian Press”, durante i colloqui Trudeau ha sottolineato il suo sostegno al commercio libero ed equo e agli sforzi per riformare l'Organizzazione mondiale del commercio.(Res)