Brasile: Amazzonia, ministero Economia sblocca fondi per combattere incendi

- Il ministero dell’Economia del Brasile ha reso noto di aver approvato ieri lo sblocco immediato di 38,5 milioni di real (circa 8,3 milioni di euro) per combattere gli incendi nella regione amazzonica, su richiesta del ministero della Difesa. Il presidente, Jair Bolsonaro, ha autorizzato l’uso delle forze armate con un decreto di tipo Glo (Garanzia di legge e ordine), previsto dalla Costituzione per consentire l’uso di risorse militari per finalità di ordine pubbliche. L’Aeronautica brasiliana (Fab) è entrata in azione ieri pomeriggio da Porto Velho e ha pubblicato immagini e video di due aerei C-130 Hercules inviati nello Stato di Rondonia: i modelli sono dotati di cinque serbatoi e sono in grado di trasportare fino a 12 mila litri di liquido (acqua e sostanze chimiche che rallentano la combustione). (segue) (Brb)