Brasile: Amazzonia, ministero Economia sblocca fondi per combattere incendi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri ci sono state nuove manifestazioni pacifiche in difesa dell’Amazzonia. I manifestanti sono scesi in piazza in 22 città degli Stati di Alagoas, Amazonas, Ceará, Goias, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piaui, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe e Tocantins. Nella stessa giornata, parlando con la stampa fuori dalla residenza ufficiale, Bolsonaro ha dichiarato che non è la foresta pluviale a bruciare, ma le aree disboscate. Riguardo alle critiche internazionali ricevute, in particolare dalla Francia, Bolsonaro ha dichiarato che valuterà la possibilità di richiamare l’ambasciatore brasiliano a Parigi, Luis Fernando Serra. (Brb)