Egitto: esportazioni verso paesi G7 aumentate dell’8,8 per cento nel primo semestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni egiziane verso i paesi del G7 sono aumentate dell’8,8 per cento tra gennaio e giugno 2019 attestandosi a 3,8 miliardi di dollari, rispetto ai 3,5 miliardi registrati nello stesso periodo del 2018. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Agenzia centrale per le statistiche pubbliche (Capmas) egiziana in occasione della partecipazione del presidente Abdel Fatah al Sisi al vertice G7 in corso a Biarritz, sulla costa occidentale francese. In base ai dati forniti da Capmas, gli Stati Uniti sono il primo paese di destinazione delle esportazioni egiziane tra i membri G7, con un valore di circa un miliardi di dollari nel periodo di riferimenti, seguiti da Italia (951,7 milioni di dollari) e Regno Unito (719,1 milioni di dollari). Il Canada è al quarto posto con importazioni di prodotti egiziani pari a 341,4 milioni di dollari. A seguire figurano Germania (339,7 milioni di dollari), Francia (330 milioni di dollari) e Giappone (83 milioni di dollari). (segue) (Cae)