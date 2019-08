Egitto: esportazioni verso paesi G7 aumentate dell’8,8 per cento nel primo semestre 2019 (2)

- Per quanto riguarda le importazioni egiziane dai paesi G7, il valore è aumentato del 2 per cento nel periodo di riferimento, attestandosi a 8,7 miliardi di dollari, rispetto agli 8,5 miliardi del primo semestre 2018. Gli Stati Uniti risultano al primo posto anche in questo caso, con un valore delle esportazioni verso l’Egitto che ha registrato i 2,7 miliardi di dollari tra gennaio e giugno 2019. A seguire vi sono Germania (2,1 miliardi di dollari) e Italia (1,5 miliardi di dollari). La Francia è al quarto posto con esportazioni per un totale di 861,1 milioni di dollari seguita da Regno Unito (773, 5 milioni di dollari), Giappone (575 milioni di dollari) e Canada (160 milioni di dollari). Lo scambio commerciale tra Egitto e paesi del G7 ha registrato un valore pari 12,4 miliardi nel periodo gennaio-giugno 2019, rispetto ai 12 miliardi registrati nello stesso periodo del 2018. (segue) (Cae)