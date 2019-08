Egitto: esportazioni verso paesi G7 aumentate dell’8,8 per cento nel primo semestre 2019 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli investimenti dei paesi del G7 in Egitto, il loro valore è aumentato durante il periodo di riferimento attestandosi a 3,8 miliardi di dollari rispetto ai 3,6 miliardi dello stesso periodo del 2018. Il Regno Unito è il principale investitore del gruppo G7 in Egitto con un valore di 2,4 miliardi di dollari nel periodo di riferimento, seguito da Stati Uniti (1,1 miliardi di dollari) e Germania (115 milioni di dollari). La Francia è al quarto posto con investimenti per 88,7 milioni di dollari, seguita da Italia (51 milioni di dollari) Giappone (16,4 milioni di dollari) e Canada (9,4 milioni di dollari). (Cae)