Tpl Roma: dal 9 settembre riprogrammato il servizio della metro B, chiusure dalle ore 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità per i tanti passeggeri che ogni giorno a Roma si muovono grazie alla linea B della metropolitana. Dal 9 settembre 2019, il servizio della linea sarà infatti riprogrammato per consentire lo svolgimento dei lavori che porteranno alla realizzazione dell'interscambio tra le linee B e C nel nodo Colosseo-Fori imperiali. E’ quanto rende noto Atac sul proprio profilo Twitter. Si tratta di variazioni del servizio indispensabili per la prosecuzione dei lavori della tratta San Giovanni-Fori Imperiali della linea C della metropolitana. Lavori al termine dei quali sarà possibile disporre del primo nodo di scambio tra le linee metropolitane B e C. La riprogrammazione del servizio è organizzata in tre fasi: la prima partirà il 9 settembre e si concluderà il 7 dicembre 2019; la seconda scatterà a febbraio del 2020 e la terza a giugno 2021. Per ridurre al minimo i disagi, nella prima fase, il servizio della metro B sarà riprogrammato esclusivamente nelle ore serali e in cinque fine settimana dei mesi di settembre e di ottobre.(segue) (Rer)