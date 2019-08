Memoria: Mattarella su strage nazista Fivizzano, nostro futuro non può essere ritorno a passato

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in compagnia del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, è intervenuto alla commemorazione delle stragi perpetrate a Fivizzano da un reparto delle SS durante la Seconda guerra mondiale. "Siamo qui per rendere omaggio a vittime, a comunità, a luoghi, verso i quali, durante la Seconda guerra mondiale, la disumanità nazifascista manifestò tutta la propria ferocia", ha detto il Presidente come informa un comunicato del Quirinale. Mattarella sia è subito rivolto al suo collega tedesco: "Presidente Steinmeier, l’Italia le è grata per avere voluto intervenire qui, oggi, alla commemorazione del 75° anniversario delle stragi perpetrate nel Comune di Fivizzano. La sua sensibilità, Presidente, nei confronti del valore della memoria è ben nota. Ella ha voluto testimoniarla sin dal suo primo viaggio a Roma, da Presidente neoeletto della amica Repubblica federale tedesca, nel maggio del 2017, con la sua visita al Mausoleo dei caduti delle Fosse Ardeatine. Memoria e verità - ha detto ancora Mattarella - sono alla base delle democrazie. I popoli italiano e tedesco, negli anni fra i due conflitti mondiali, vissero esperienze tragiche e parallele. La progressiva perdita di fiducia nei valori al centro della storia europea - il rispetto della vita, della dignità di ogni persona, della libertà individuale e collettiva - unitamente alla deformazione dell’idea di nazione, permise a regimi che avevano a spregio la democrazia di giungere a esercitare un potere assoluto, portando i nostri due popoli a combattere infauste guerre di aggressione, il cui scopo ultimo era l’aberrante costruzione di un sistema fondato su forza e arbitrio, sull’oppressione dell’uomo sull’uomo". (segue) (Com)