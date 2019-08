Memoria: Mattarella su strage nazista Fivizzano, nostro futuro non può essere ritorno a passato (4)

- "Questo non può accadere", ha detto ancora Mattarella. "La grande intellettuale tedesca, Hannah Arendt, ci ammoniva: 'E’ nella natura delle cose che ogni azione umana che abbia fatto una volta la sua comparsa nella storia del mondo possa ripetersi anche quando non appartiene a un lontano passato'. Nel corso della visita ufficiale compiuta a Berlino nel gennaio scorso, ho trovato lo stesso messaggio, all’ingresso del memoriale per gli ebrei assassinati d’Europa, espresso con parole di Primo Levi: 'È accaduto, quindi può accadere di nuovo'. Una frase che, nella sua scabra semplicità, permea di significato la cerimonia di oggi perché, continua Levi in un altro passo: 'le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre'. Il nostro futuro non può consistere nel ritorno a un passato di distruzioni, di oppressione dei popoli, di eccidi. E’ nostro dovere impedire che si creino condizioni in cui questo possa riprodursi. La nostra democrazia, i nostri valori di libertà, la spinta ideale che ha permesso all’Europa di risollevarsi e di riconciliarsi con se stessa, si fondano e si sviluppano proprio a partire dal sangue versato da innocenti, come avvenuto qui, e dal conseguente commosso grido dei padri fondatori dell’Europa: 'mai più guerre, mai più lutti'. Un appello - monito e implorazione al tempo stesso - che trovò eco attenta nelle coscienze di coloro che - sopravvissuti all’abisso della barbarie - si posero come obiettivo la costruzione di una nuova Europa, finalmente pacificata, nella quale ostilità e sopraffazione fossero bandite". (segue) (Com)