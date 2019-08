Memoria: Mattarella su strage nazista Fivizzano, nostro futuro non può essere ritorno a passato (6)

- "Quel 'mai più', allora, non è solo eredità della nostra storia recente - ha detto Mattarella - ma è la consegna che deve accompagnare ogni giorno il nostro essere cittadini, il clima e i comportamenti giorno per giorno della vita quotidiana. I popoli della Repubblica federale di Germania e della Repubblica italiana hanno saputo, con determinazione, superando il dolore e le avversità, riprendere in mano il proprio destino e risalire dagli abissi in cui li avevano trascinati il nazismo e il fascismo, contribuendo alla costruzione dell’Unione Europea, uno dei più grandi spazi di libertà che esista al mondo. Signor Presidente, signore e signori, l’impegno al quale siamo chiamati è, insieme, personale e collettivo: che quel 'mai più' appartenga anche alle sfide dell’oggi. Che alle giovani generazioni venga consegnato un mondo in pace, dove l’odio e l’avversione fra i popoli siano banditi e a prevalere siano i valori del dialogo e del rispetto reciproco. Lo esige la civiltà, lo esigono i morti di Fivizzano", ha concluso Mattarella. (Com)