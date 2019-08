Africa: sviluppo economico ed emancipazione donne al centro del discorso Al Sisi al G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppo economico del continente africano e rafforzamento del ruolo delle donne: saranno questi gli argomenti principali che verranno affrontati dal presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi durante la sessione del G7 in corso a Biarritz, sulla costa occidentale francese, dedicata alla partnership con i paesi africani. Secondo quanto riferisce il quotidiano governativo egiziano “Al Ahram”, il presidente egiziano toccherà nel suo discorso i temi prioritari del continente africani, del partenariato tra i membri del G7 e l’Africa e degli sforzi raggiungere la pace e lo sviluppo nel continente. Nel suo discorso Al Sisi dovrebbe inoltre evidenziare la necessità di utilizzare le risorse del continente, di rafforzare le infrastrutture e sviluppare la sicurezza e meccanismi svolti a garantire la pace tra i paesi africani. Dallo scorso febbraio l’Egitto ricopre a presidenza di turno dell’Unione africana. Il vertice di tre giorni del G7, che si riunisce sotto il tema "Combattere la disuguaglianza", affronta una serie di questioni, tra cui la sicurezza internazionale, la lotta al terrorismo, la sicurezza informatica, la tratta di esseri umani e l’immigrazione, la lotta alla disuguaglianza e il sostegno all'emancipazione delle donne, soprattutto in Africa, nonché questioni ambientali, climatiche e di biodiversità. Nell'ottobre 2017, il presidente Al Sisi ha effettuato una visita ufficiale di quattro giorni in Francia, durante la quale ha affrontato le questioni bilaterali, internazionali e regionali con la controparte francese Emmanuel Macron. L’incontro più recente tra i due leader risale al 28 gennaio 2019, con la visita di Macron in Egitto che ha visto al centro degli incontri oltre alle relazioni bilaterali, le crisi in Libia, Siria e il conflitto israelo-palestinese.(Cae)