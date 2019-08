Brexit: per premier britannico Johnson migliorano le possibilità di un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le possibilità di un accordo per l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea stanno migliorando. È quanto sostiene il premier britannico Boris Johnson in un’intervista rilasciata all’emittente “Bbc” a margine del summit del G7 in corso a Biarritz, sulla costa occidentale francese. Per Johnson ora vi è la possibilità di una accordo “touch and go” (toccata e fuga), osservando tuttavia che “tutto dipende dagli amici e partner nell’Ue”. Per il premier britannico, che in precedenza aveva dichiarato che le possibilità di una accordo erano di “un milione a uno”, il Regno Unito deve essere comunque preparato per un’uscita senza accordo dall’Ue.(Res)