Memoria: presidente tedesco Steinmeier su strage Fivizzano, costruire futuro migliore

- "E' infinitamente difficile per un tedesco e per un presidente federale tedesco venire qui e parlarvi", ha detto Franz-Walter Steinmeier rivolgendosi agli abitanti di Fivizzano dove il presidente della Repubblica federale tedesca ha reso omaggio alle vittime della strage nazista del 1944, al fianco del presidente Mattarella. "Ma sono profondamente grato di essere qui oggi - ha continuato Steinmeier - per percorrere assieme il cammino della commemorazione per un futuro migliore. Non possiamo capire l'odio che 75 anni fa spinse i tedeschi a tali atrocità mettendo a ferro e fuoco questo territorio, saccheggiando e uccidendo. La loro missione era chiara: vendicarsi dei partigiani. Ma fu una vendetta disumana che colpì soprattutto donne, bambini e anziani", ha detto Steinmeier che, al termine del suo discorso, è stato salutato dal pubblico che si è alzato in piedi per applaudirlo. (Rin)