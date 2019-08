India: a Nuova Delhi i funerali di Stato di Arun Jaitley

- Si sono svolti oggi a Nuova Delhi, capitale dell’India, i funerali di Stato di Arun Jaitley, ex ministro e figura di spicco del Partito del popolo indiano (Bjp), morto ieri a 66 anni. Migliaia di persone gli hanno reso omaggio nel quartier generale del Bjp prima delle esequie. Il primo ministro, Narendra Modi, non ha potuto partecipare perché impegnato in un viaggio ufficiale all’estero, ma sono intervenuti molti esponenti del governo tra i quali i ministri Amit Shah (Interno), Rajnath Singh (Difesa), Nirmala Sitharaman (Finanze); tra i presenti anche il vicepresidente della Repubblica e presidente del Consiglio degli Stati, la camera alta, Muppavarapu Venkaiah Naidu. (segue) (Inn)