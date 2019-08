Alitalia: Montino (sindaco Fiumicino), azienda vivacchia e rischia gravissima crisi

- "Sembrava che la crisi di Alitalia avesse imboccato un binario complesso, ma tuttavia percorribile. Purtroppo dalle notizie che emergono dalla stampa tornano a destare grande preoccupazione". Lo afferma in una nota il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Secondo il primo cittadino, ”il dato più eclatante è che Alitalia è uscita dall'alleanza con Delta sulle rotte intercontinentali, soprattutto sul Nord America, e questo dà un duro colpo sulle prospettive future dell’azienda. Teniamo conto che Alitalia ha in cassa, in questo momento, circa 100 milioni di euro ed è sopravvissuta grazie alla campagna di prevendita dei biglietti per la stagione estiva. Ma il momento di picco degli incassi, che è la primavera, ha subito lasciato il posto al momento di picco di spesa, che è appunto l'estate in cui si incrementano i voli. La situazione è, dunque, molto preoccupante". (segue) (Com)