Iran: Macron, smentita assegnazione mandato per dialogare con Teheran

- Il G7 è un club informale, e al suo interno non viene assegnato alcun mandato. Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine del summit del gruppo attualmente in corso a Biarritz. “Le discussioni di ieri hanno avuto una doppia conclusione: nessun membro del G7 vuole che l’Iran entri in possesso di armamenti nucleari; in secondo luogo, tutti i presenti sono profondamente determinati a mantenere la pace e la stabilità della regione”, ha detto il presidente francese, smentendo così di aver avuto un incarico ufficiale per dialogare con l’Iran. “Ci sono delle iniziative in corso, che continueranno ad essere portate avanti dagli uni e dagli altri paesi in modo da raggiungere questi obiettivi”, ha aggiunto Macron. Il presidente ha anche commentato brevemente il problema relativo agli incendi che hanno colpito l’Amazzonia, garantendo che “si sta lavorando ad un meccanismo di mobilitazione internazionale che possa aiutare in modo più efficace questi paesi”. (segue) (Res)