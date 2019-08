Iran: Macron, smentita assegnazione mandato per dialogare con Teheran (2)

- Nella mattinata di oggi, fonti della presidenza di Parigi hanno affermato che i leader del G7 hanno affidato a Emmanuel Macron il ruolo di discutere con l'Iran e di "inviare un messaggio" alla Repubblica islamica sulla base dei colloqui avvenuti ieri sera in occasione dell'apertura del vertice in corso a Biarritz, sulla costa occidentale francese. Secondo le fonti dell’Eliseo, l'obiettivo dei prossimi colloqui è "evitare a tutti i costi che l'Iran adotti l'arma nucleare" e "fermare l'escalation nella regione" del Medio Oriente. A tal fine, il capo dello stato francese "ha ottenuto il mandato di condurre la discussione e di inviare un messaggio alle autorità iraniane sulla base dei colloqui" con i leader presenti al summit che ha avuto luogo durante la cosiddetta cena "informale" di apertura del vertice G7. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha in seguito smentito quanto affermato dal governo di Parigi, secondo cui i leader del G7 avrebbero acconsentito a far mandare un messaggio all’Iran da parte del presidente francese, Emmanuel Macron, a nome di tutti i paesi presenti al summit. “Io non ho mai discusso l'argomento”, ha detto Trump, aggiungendo poi che “non ho mai impedito a nessuno di avere contatti con l’Iran: se vogliono parlare possono tranquillamente farlo”. (segue) (Res)