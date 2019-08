Migranti: ambasciatore Unicef Halima Aden incontra minori non accompagnati e rifugiati in Italia

- La Goodwill Ambassador del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) Halima Aden si è recentemente recata con Unicef Usa in Italia, dove ha incontrato adolescenti migranti e rifugiati ed alcune famiglie. Lo riferisce un comunicato stampa dell’Unicef. Aden, ex rifugiata, ha condiviso la sua storia con le ragazze e i ragazzi che ha incontrato e ha parlato con loro dell'importanza che siano loro i primi a farsi portavoce dei loro diritti. A Palermo, Aden ha incontrato otto giovani donne in un centro di accoglienza supportato dall'Unicef che hanno compiuto il duro viaggio dalla Libia attraverso il Mediterraneo. Dal 2014, più di 70.000 minori non accompagnati sono arrivati in Italia, l'85 per cento dei quali di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Aden ha incoraggiato queste giovani donne a cogliere le opportunità offerte dal centro di accoglienza e a continuare a sostenersi a vicenda. "Queste giovani donne hanno cambiato la mia vita. Hanno vissuto così tante esperienze che nessuno dovrebbe mai fare, ma sognano di cambiare il mondo" ha detto Aden. "È nostra responsabilità parlare a nome dei minori e delle famiglie che si allontanano dal loro paese d'origine, assicurarci che siano protetti e che abbiano l'opportunità di realizzare le loro ambizioni". (segue) (Com)