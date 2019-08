Milano: 22enne bulgaro aggredito e rapinato a terminal dei bus di Lampugnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 22enne bulgaro è stato rapinato ieri a mezzanotte e mezza al terminal dei bus di Lampugnano a Milano. Mentre aspettava il bus per Lione il giovane è stato avvicinato d due soggetti, a volto scoperto ma che la vittima non è stata in grado di descrivere, che lo hanno immobilizzato, colpito al volto e gli hanno rubato una borsa contenente un computer portatile e una macchina fotografica dandosi poi alla fuga mentre il 22enne è stato portato all'ospedale San Carlo in codice verde per accertamenti. Indagano i carabinieri di Milano-Magenta. (Rem)