Usa-Giappone: Trump, accordo commerciale “molto vicino” (4)

- Sempre stando a indiscrezioni della stampa giapponese, altri possibili temi all’ordine del giorno per i leader sono il deterioramento delle relazioni tra Giappone e Corea del Sud, che ha deciso di non rinnovare il patto bilaterale di condivisione delle informazioni di intelligence militari, un accordo chiave nella crisi della minaccia missilistica nordcoreana, e l’opposizione del governo giapponese alla proposta di ampliamento del Gruppo, ovvero dell’allargamento alla Russia. Riguardo alla Penisola coreana, Abe e Trump hanno mostrato divergenze di vedute sugli ultimi test balistici della Corea del Nord, che il primo considera una violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, il secondo no. (segue) (Frp)