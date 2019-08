Usa-Giappone: Trump, accordo commerciale “molto vicino” (5)

- Prima di partire da Tokyo per la Francia Abe, parlando della sua trasferta, che si concluderà martedì 27 agosto, aveva accennato anche all’incontro bilaterale con Trump. “Dobbiamo procedere con I negoziati Giappone-Usa per arrivare a un risultato soddisfacente per entrambe le parti”, aveva affermato. Inoltre, il premier giapponese aveva auspicato una conversazione su temi internazionali: “Mi piacerebbe avere discussioni franche dal punto di vista dei continui sforzi diplomatici sulla situazione in Medio Oriente”. (Frp)