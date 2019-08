Milano: 25enne scippata della borsa in via Borsieri

- Questa notte una 25enne italiana è stata rapinata in via Borsieri, zona navigli. Erano circa le tre quando la giovane è stata avvicinata da due stranieri di colore che le hanno strappato la borsa che teneva in spalla e si sono dileguati. La giovane è scivolata a terra, ma non è ricorda alle cure mediche.(Rem)