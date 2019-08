Milano: polizia arresta due uomini per furto di 4 portafogli mont blanc da negozio in c.so Vercelli

- Due cittadini georgiani, uno di 43 e il secondo di 40 anni, sono stati arrestati ieri dalla Polizia di stato per un furto in corso Vercelli. Alle 14.30 i due sono entrati nel negozio della Mont Blanc e, mentre uno distraeva la commessa, l'altro ha preso dal cassetto d'esposizione quattro portafogli per un valore totale di mille euro. I due hanno poi cercato di allontanarsi, ma la commessa si è accorta del furto e ha chiamato la polizia che ha fermato i ladri a poca distanza dal negozio. (Rem)