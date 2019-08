Vaticano: Papa lancia appello per fermare incendi in Amazzonia

- Papa Francesco ha chiesto con forza l’impegno di tutti i paesi a fermare le fiamme che stanno devastando la Foresta amazzonica. Parlando al termine della preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro il Papa ha dichiarato: “Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazzonia. Preghiamo perché, con l’impegno di tutti, siano domati al più presto. Quel polmone di foreste è vitale per il nostro pianeta”. Il tema della tutela dell’ambiente e dei devastanti incendi nella Foresta amazzonica sono tra gli argomenti oggetto di discussione al vertice G7 in corso a Biarritz, sulla costa occidentale francese. Solo ieri è scattato il piano delle autorità del Brasile per fermare i roghi con il dispiegamento di oltre 44 mila soldati affiancati da mezzi aerei, navali e terrestri. (Res)