Roma: in manette 6 spacciatori a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piazze di spaccio di Tor Bella Monaca sono sempre sotto stretta sorveglianza dei Carabinieri. Nelle ultime ore, i militari hanno portato a termine alcune attività antidroga che hanno permesso di arrestare altri 6 spacciatori. La scorsa notte, al termine di una attività di osservazione di una piazza di spaccio di via San Biagio Platani, i militari hanno arrestato due pusher romani di 27 e 22 anni, notati aggirarsi con fare sospetto e a seguito di un controllo trovati in possesso di 38 dosi di cocaina e 380 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività. Anche in via dell’Archeologia, i militari, al termine di una attività di osservazione, hanno arrestato altri due pusher, un italiano di 38 anni e un cittadino etiope di 50 anni, entrambi nullafacenti e con precedenti. I militari li hanno bloccati subito dopo aver ceduto dello stupefacente ad un acquirente che è stato poi identificato e segnalato al Prefetto. A seguito della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 6 dosi di cocaina e 185 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. (segue) (Com)