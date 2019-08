Roma: in manette 6 spacciatori a Tor Bella Monaca (2)

- Qualche ora dopo è finito in manette un 35enne romano, con precedenti, che, sempre in via dell’archeologia, è stato notato mentre cedeva dello stupefacente ad un assuntore che è stato identificato e segnalato al Prefetto. Al pusher sono state sequestrate 4 dosi di cocaina e quasi mille euro in contanti. I Carabinieri in via Merope, a seguito di un controllo di una persona sospetta a bordo della propria autovettura, hanno arrestato un romano di 21 anni, nullafacente e con precedenti, poiché nel veicolo sono stati trovate una dose di hashish e una di marijuana, un coltello a serramanico e 900 euro in contanti. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 2 panetti di hashish, per un peso di 65 grammi, di 2 bilancini di precisione, di 2 mannaie e di 11 mila euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. La cocaina, il denaro e il materiale rinvenuti nelle diverse operazioni, sono stati sequestrati, mentre gli spacciatori, tranne il 35enne che è stato posto a regime degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. (Com)