Sicurezza: Bernini (FI), solidarietà a prof aggredito in strada a Bologna

- Anna Maria Bernini, presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, esprime la sua "massima solidarietà" al professore universitario "pestato a sangue da un clochard in via Santo Stefano a Bologna. Un episodio increscioso e grave - aggiunge Bernini - che si somma a tanti altri fatti analoghi e che, purtroppo, dà la misura del grado di insicurezza raggiunto a Bologna. Un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine che, con il loro tempestivo intervento, hanno prontamente individuato il responsabile di questa brutale aggressione. È tempo di aprire riflessioni serissime in fatto di sicurezza nella città di Bologna, un tempo salotto d'Italia e oggi protagonista pressoché quotidiana di episodi di tale gravità", conclude Anna Maria Bernini. (Rin)