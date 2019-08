Cassino: occupavano abusivamente due alloggi Ater, denunciati quattro rom

- Occupavano abusivamente due alloggi Ater a Cassino legittimamente assegnati ad altri. Per questo i carabinieri della città laziale hanno denunciato in stato di libertà quattro persone di etnia rom, due coppie, un uomo ed una donna di 26 e 24 anni, ed un 23enne ed una 24enne, tutti già noti per reati in materia di stupefacenti, contro il patrimonio e relativi al Codice della strada. L'accusa è di invasione di terreni o edifici. Ciascuna delle citate coppie di conviventi occupava, infatti, due alloggi Ater dello stesso stabile di Cassino, legittimamente assegnati ad altri due nuclei familiari. (Rer)