Arabia Saudita: Riad intercetta e abbatte drone lanciato da ribelli yemeniti nel sud del paese

- La coalizione militare impegnata nella guerra in Yemen guidata dall’Arabia Saudita ha intercettato e abbattuto questa mattina un drone lanciato dai ribelli sciiti yemeniti Houthi contro la città di Khamis Mushait nel sud dell'Arabia Saudita. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. In una nota il portavoce della coalizione Turki al Maliki ha dichiarato che il drone aveva come obiettivo alcune aree residenziali della città, osservando che sono state prese tutte le procedure necessarie per proteggere i civili.(Res)