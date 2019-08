G7: incontro Trump-Johnson, focus su cooperazione economica e commerciale

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, hanno avuto un colloquio bilaterale a margine del vertice del G7 attualmente in corso a Biarritz, in Francia. Lo riferisce un comunicato diffuso oggi dal servizio stampa del governo di Londra, aggiungendo che le due parti hanno confermato l’importanza dei legami storici e della cooperazione tra Washington e Londra. “Il presidente e il primo ministro hanno elogiato la collaborazione tra Stati Uniti e Regno Unito nel campo della difesa e della sicurezza, che porta benefici importanti ad entrambi i paesi”, si legge del comunicato, in cui viene specificato che Trump e Johnson hanno anche parlato dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, e delle opportunità che la Brexit potrebbe portare in termini di cooperazione economica e commerciale bilaterale. Secondo quanto si apprende dal documento, le due parti hanno anche incaricato il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow, e il segretario del gabinetto del Regno Unito, Mark Sedwill, di formare un nuovo gruppo di lavoro congiunto per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito economico. (Res)