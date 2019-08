Milano: a Cambiago Carabinieri arrestano 23enne per maltrattamenti

- A mezzanotte e 5 del 24 agosto i Carabinieri della stazione di Gorgonzola (Mi) hanno arrestato un 23enne albanese residente a Cambiago con precedenti per piccoli furti per resistenza e maltrattamenti nei confronti della compagna. Il giovane si è presentato alla sagra in corso in via Garibaldi a Cambiago visibilmente ubriaco e ha minacciato e strattonato la convivente, una 22enne brasiliana, che si trovava alla festa con alcuni amici. Il soggetto l'ha poi costretta a salire sull'auto per riportarla a casa, ma gli amici della ragazza hanno allertato gli agenti della polizia locale che, a loro volta, hanno avvisato i Carabinieri. I militari sono intervenuti quasi subito e l'uomo, che ha opposto resistenza all'arresto, è stato portato a San Vittore. Al momento della denuncia la ragazza non ha riferito di altri episodi di maltrattamento precedenti. (Rem)