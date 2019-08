G7: Macron, accordo tra i leader per mantenere dialogo congiunto con Iran

- Durante il G7 attualmente in corso a Biarritz il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che i leader sono d'accordo nel mantenere un "dialogo congiunto" con l'Iran per impedire a Teheran di acquisire armi nucleari ed evitare un aumento delle tensioni nella regione. Lo riferiscono i media francesi. "Siamo d'accordo sul fatto che parleremo insieme dell'Iran, c'è una dichiarazione riguardante gli obiettivi e il fatto che li condividiamo è molto importante, aiuta ad evitare disaccordi che indeboliscono tutti", ha detto il capo dello Stato francese. "Siamo tutti d'accordo su due cose chiare: non vogliamo che l'Iran abbia una bomba nucleare e non vogliamo un'escalation e una destabilizzazione della regione", ha poi aggiunto Macron, sottolineando che un dialogo congiunto permetterà ai leader del G7 di riconciliare le loro posizioni. (segue) (Res)