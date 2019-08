Hong Kong: in corso due manifestazioni, schierata Squadra tattica speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo quelle di ieri, altre due manifestazioni antigovernative sono state convocate oggi a Hong Kong, nel dodicesimo fine settimane di contestazioni: una a Edinburgh Place, per chiedere un’inchiesta indipendente per accertare i presunti eccessi nell’uso della forza da parte della polizia, e una nei Nuovi Territori, dal campo sportivo Kwai Chung Sports Ground al Parco Tsuen Wan. È stata schierata la Squadra tattica speciale, i cui agenti sono noti anche come “Raptor”. Per la prima volta, inoltre, sono stati dislocati cannoni ad acqua. La polizia ha reso noto che nella notte sono stati effettuati 29 arresti per le proteste di ieri: 19 uomini e dieci donne, di età comprese tra 17 e 52 anni, sono stati arrestati per possesso di armi e aggressione agli agenti. (segue) (Cip)