G7: incontro Trump-Trudeau, focus su approvazione accordo commerciale Usmca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il primo ministro canadese, Justin Trudeau, hanno avuto un colloquio bilaterale a margine del vertice del G7 attualmente in corso a Biarritz, in Francia. Lo riferiscono i media dei due paesi, aggiungendo che le due parti hanno discusso alcuni aspetti dell’accordo commerciale Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement). “Si tratta di un’intesa speciale, che una volta completata contribuirà a rafforzare sensibilmente i legami commerciali tra Stati Uniti e Canada”, ha detto Trump, aggiungendo che garantire l’approvazione dell’accordo da parte del Congresso statunitense rappresenta una priorità assoluta per l’anno corrente.(Res)