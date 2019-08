Roma: Raggi, prosegue lotta abusivismo commerciale: sequestrati 5 mila prodotti

- “Proseguono gli interventi della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Questa settimana i controlli si sono concentrati nel Centro Storico fino all’area intorno al Vaticano”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook. La prima cittadina, ha sottolineato come siano stati “sequestrati circa 5000 i pezzi tra foulard, bigiotteria, accessori di telefonia e di abbigliamento venduti irregolarmente ma anche bottigliette d'acqua. Solo in piazza della Rotonda, gli agenti hanno sequestrato oltre 100 articoli contraffatti come borse e portafogli di noti marchi della moda. Sono state fermate venti persone a cui è stato applicato un ordine di allontanamento. Ringrazio tutti gli uomini e le donne della Polizia Locale per il lavoro che svolgono ogni giorno per riportare legalità e decoro nelle strade della nostra città”, conclude la sindaca. (Rer)