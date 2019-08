G7: premier indiano Modi ospite alla sessione su ambiente, clima e digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà in Francia oggi e domani per partecipare come ospite al vertice del G7 di Biarritz, su invito del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Il premier indiano interverrà alla sessione sull’ambiente, il clima, gli oceani e la trasformazione digitale. A margine, avrà interazioni con i leader dei paesi membri del G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti). Incontrerà probabilmente il presidente Usa, Donald Trump, che nei giorni scorsi ha dichiarato di voler parlare del Kashmir. Il governo di Nuova Delhi, d’altra parte, ha più volte ribadito che la revoca dello statuto speciale che finora ha garantito un’ampia autonomia allo Stato di Jammu e Kashmir è una questione interna indiana. Probabile anche un incontro col nuovo primo ministro britannico, Boris Johnson, dopo la recente conversazione telefonica seguita all’insediamento. (segue) (Frp)