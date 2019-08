Governo: oggi il Pd definisce il "programma di svolta" e come premier spunta il nome di Fico

- Oggi alle 15 nella sede romana del Pd si riuniranno i sei tavoli che il Partito democratico ha organizzato per stilare il programma di quello che il segretario, Nicola Zingaretti, ha definito il “governo di svolta”. Ma a tenere banco sono i contatti e i sondaggi informali sull’altro capitolo della trattativa con il Movimento 5 stelle: i nomi dei componenti dell’eventuale nuovo esecutivo. A cominciare da quello del presidente del Consiglio. Nel faccia a faccia di venerdì sera tra Di Maio e Zingaretti la scelta del premier era subito emersa come il nodo più difficile da sciogliere con Di Maio che ha riproposto Giuseppe Conte e Zingaretti che ha chiesto un elemento di “discontinuità”. Da Biarritz, dove si trova per il vertice del G7, Conte ieri ha lanciato due messaggi: ha detto che “l’esperienza politica con la Lega è chiusa e non si potrà riaprire più” e che “importante per il paese è il programma, i nomi vengono dopo”. (segue) (Rin)